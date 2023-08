Un club de foot de l'Eure se fait voler (presque) tous ses maillots, il lance une cagnotte en ligne

Mais qu'est-ce que les voleurs vont bien pouvoir faire avec ces maillots ? C'est la question qui taraude Vincent Monnier, le secrétaire du RC Léry, un club de foot de l'Eure, proche de Val-de-Reuil**. "Ils étaient aux couleurs du club, raconte-t-il à France Bleu Normandie. C'était floqué avec le nom du club dans le dos et le sigle du club sur la poitrine. C'est incompréhensible, ils ne pourront pas être utilisés..." C'est lors de la reprise de l'entraînement de l'équipe sénior, la semaine dernière, que le vol a été constaté : quasiment tous les maillots des joueurs ont été volés (la date du vol n'est pas connue). La porte du local a été forcée, tout comme six casiers. Dix jeux d'environ quatorze maillots chacun ont été dérobés, soit un préjudice de 8 000 euros pour le club du village.

L'équipe senior, qui évolue en Départementale 4 a encore quelques maillots, que les joueurs avaient chez eux, pour jouer leur premier match de Coupe de France de football (le 20 aout face au RC Malherbe-Surville). Mais pour la suite, il va falloir trouver de l'argent rapidement. Pour ça, le club a lancé une cagnotte en ligne . "On a déjà eu des actes de solidarité, il y a déjà eu des participants et on les remercie, salue Vincent Monnier. On a également eu un prêt de la part d'un club voisin, trois jeux de maillots afin qu'on puisse démarrer la saison un peu plus sereinement." Deux tablettes tactiles, qui servent aux arbitres, ont également été volées, pour une valeur d'environ 300 euros (en plus des 8 000 euros de maillots). Le club a porté plainte, tout comme la mairie, propriétaire du local.