Un club de rugby de Perpignan dénonce des violences et "des insultes raciales" après un match dans l'Aude

Une énorme bagarre a éclaté ce dimanche à Coursan (11) entre des supporters audois et les Perpignanais du Foyer Laïque du Haut-Vernet. Les gendarmes ont dû intervenir. Le président du club catalan dénonce "un pugilat et des insultes raciales" et compte déposer plainte.