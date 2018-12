Un club de vélo landais lance un appel aux dons après le vol de la cagnotte du loto

Tarnos, France

C'est un coup dur pour le cyclo-club de Tarnos : les recettes de son loto annuel, organisé samedi dernier, ont été volées par des malfaiteurs. Les voleurs sont repartis avec 7000 euros. Pour tenter de combler ces pertes, le club de vélo a décidé de lancer un appel aux dons à travers une cagnotte en ligne.

Samedi soir, le loto était organisé à Tarnos (Landes). Juste après l'entracte, l'épouse du trésorier a pris la décision de rentrer chez elle en voiture, parce que ses deux petites-filles de 4 et 8 ans étaient fatiguées. Et comme après l'entracte, toutes les ventes de cartons du loto ont été encaissées, les membres de l'association lui confient la caisse. L'épouse du trésorier prend la route, et arrive à son domicile de Boucau (Pyrénées-Atlantiques). Mais dès qu'elle ouvre la portière de la voiture, un homme, capuche sur la tête, surgit pour l'intimider, pendant qu'un deuxième individu ouvre la portière passager et s'empare du sac dans lequel se trouve les 7000 euros. La scène ne dure que quelques secondes et se déroule sous les yeux des deux petites filles, installées à l'arrière de la voiture.

Les deux malfaiteurs s'enfuient rapidement, à bord d'une voiture, conduite par un troisième individu, selon une description faite à France Bleu Gascogne par le mari de la victime.

Dès le lendemain, une plainte a été déposée au commissariat. Une enquête est ouverte. Et devra répondre à ces questions : comment les voleurs savaient-ils qu'autant d'argent se trouvait là et comment connaissaient-ils l'adresse de la personne transportant la caisse ? Les membres de l'association pensent tout simplement que la victime a été suivie par les malfrats entre la salle du loto, où ils l'auraient repérée, et son domicile.

Important manque à gagner pour le club

Ce vol représente un énorme manque à gagner pour le cyclo-club de Tarnos. "Nous avons les factures du loto à payer. Nous avons mis des lots à gagner, des bons d'achat. Et il faut les payer. Je ne sais pas comment nous allons faire" explique le trésorier Bernard Peyresaubes à France Bleu Gascogne. Mais, au-delà du loto, ce vol risque d'avoir des répercussions à long terme pour le club. "Dans le courant d'une saison cycliste, nous avons besoin d'acheter des pneus, des cuissardes, des maillots. On risque de mettre la clé sous la porte" craint Bernard Peyresaubes.

Le club en appelle donc à la générosité, en lançant une cagnotte en ligne.