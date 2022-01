Un cluster au centre pénitentiaire de Valence : près de 15 détenus et 30 surveillants touchés

Jusqu'ici le centre pénitentiaire de Valence est passé globalement entre les gouttes du variant omicron. Mais depuis l'apparition de symptômes la semaine dernière chez des détenus de la maison d'arrêt 1, les chiffres de contaminations augmentent de jour en jour. On s'approche déjà de 15 détenus testés positifs selon le directeur Luc July. Au moins 27 surveillants pénitentiaires sont également placés à l'isolement.

Par mesure de sécurité, les activités de groupe pour ce quartier qui comprend 208 détenus sont suspendues. La promenade et le sport en extérieur sont autorisés pour les détenus non cas contacts. Des tests sont réalisés tous les jours mais les chiffres de contamination devraient continuer à augmenter. Le personnel, selon le directeur de l'établissement, aurait principalement été contaminé à l'extérieur via la famille ou des amis, contrairement à la première vague où un cluster avait déjà été découvert dans l'établissement.

Jusqu'à présent, aucune des personnes touchées ne serait gravement malade. Pour faire face à l'absence de personnel, des surveillants sont rappelés sur leurs congés ou sont changés de poste.