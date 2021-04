Un cluster dans la maison d'arrêt de Varces

Cinq détenus et six membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus. Ils ont tous été isolés et des dépistages sont mis en place dès ce jeudi pour casser une éventuelle chaîne de contaminations.

Jusqu'à présent relativement épargnée par les cas de Covid-19, la maison d'arrêt de Varces (Isère) fait face à l'apparition d'un cluster. Six membres du personnel et cinq détenus ont été testés positifs au coronavirus. Les personnes détenues positives ont toutes été identifiées sur le même étage de détention la maison d’arrêt majeurs. Le reste de l'établissement ne compte aucun cas.

L'origine des contaminations est inconnue.

Premier cluster depuis le début de la pandémie

"C'est la première fois qu'un cluster est détecté au sein de la maison d'arrêt", précise Valérie Mousseeff, la directrice de l'établissement. En mars 2020, 14 agents avaient été contaminés, "dans le milieu familial ou pendant les congés" détaille Valérie Mousseeff. Deux détenus étaient également tombés malades début 2021.

Toutes les activités collectives suspendues

La décision a été prise d'arrêter l'ensemble des activités collectives comme l'enseignement, les formations, les ateliers ou encore la pratique sportive. Les locaux accueillant ces activités ont également été fermés.

Les promenades en extérieur et les parloirs avec les familles sont toujours autorisés.

Campagne massive de dépistages

Afin d'éviter une propagation du virus, des dépistages élargis ont été mis en place dès ce jeudi au sein de l'établissement et vont se poursuivre ce vendredi à destination des détenus et du personnel. "C‘est un dispositif de crise qui permet d’agir rapidement sur la circulation du virus et de rassurer aussi chacun sur son état de santé. Nous sommes tous très attentifs et des tests sont pratiqués au moindre symptôme", tient à rappeler la directrice de la maison d'arrêt de Varces.

Pour rappel, l'établissement compte 160 personnels et 300 personnes écrouées soit 460 personnes au total.