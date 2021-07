Un cluster dans une discothèque à Lille, l'ARS appelle les clients à se faire tester

Soixante-dix-huit personnes ont été testées positives au coronavirus : elles ont fréquenté la boîte de nuit The Room, installée rue Gambetta à Lille. L'ARS appelle tous les clients qui l'ont fréquentée entre le 13 et le 17 juillet à se faire dépister au plus vite.

Chaque soir, 300 à 400 personnes ont fait la fête à The Room entre le 13 et le 17 juillet. Parmi les danseurs, et malgré le pass sanitaire obligatoire, 78 cas de coronavirus ont été détectés, annonce l'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France samedi 24 juillet. Elle appelle tous les clients qui ont fréquenté cette discothèque basée rue Gambetta à Lille à se faire dépister au plus vite.

Tous les clients sont appelés à se faire dépister

D'abord, six malades ont été identifiés. Mais en remontant la chaîne de contamination, 78 personnes sont désormais positives au coronavirus. "Le criblage en cours révèle une mutation évocatrice du variant Delta" précise l'ARS. Elle demande donc, par mesure de précaution, à tous les clients de se faire tester et à limiter leurs interactions sociales d'ici les résultats du test.

La très grande majorité des personnes concernées sont des jeunes de 19 à 26 poursuit l'ARS, qui ne sont donc pour la plupart pas vaccinés, ou alors pas complètement.