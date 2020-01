Un code du travail numérique pour vous simplifier la vie

"C’est un enjeu démocratique. On ne peut pas exercer ses droits si on ne les connaît pas" dixit Muriel Pénicaud. Prévu par les ordonnances travail de 2017 et après deux ans de développement, le gouvernement met en ligne un site dédié au code du travail, avec toutes les conventions collectives, les accords de branche et une boîte à outils. Un code du travail numérique que vous pouvez consulter ici.

Mots-clés, thèmes et boîte à outils numérique

L'interface épurée s'adapte aussi bien aux écrans des smartphones qu'à ceux des ordinateurs. Sur le site, vous pourrez rechercher les informations qu'il vous fait par mot-clef dans la barre de recherche. "CDD", "arrêt maladie", "pôle emploi" ou encore "travail du dimanche" : tombent alors tous les résultats, classés par pertinence. L'avantage de cette plateforme, c'est le langage utilisé : pas de vocabulaire juridique, juste l'essentiel et un renvoi vers les textes de lois associés.

Vous pouvez aussi accéder aux informations des plus de 3000 pages du code du travail en sélectionnant un thème : congés, santé, temps de travail, formation professionnelle ou encore rémunération. Il vous suffira ensuite de cliquer sur les sections qui vous intéressent pour parcourir l'arborescence.

Dans la rubrique "boîte à outils", deux types de documents : pour vous simplifier la vie, vous pouvez estimer vos indemnités, votre salaires ou encore vos charges grâce à des calculatrices intégrées directement à l'interface. Vous pourrez également retrouver des modèles de lettres types pour les convocations, réunions, heures supplémentaires.