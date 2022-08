Un coffee shop démantelé quartier Celleneuve à Montpellier

Cela se serait sans doute transformé en petit marché de la drogue. Un embryon de coffee shop a été démantelé lors d'une vaste opération de police mardi après-midi quartier Celleneuve avenue Louis Ravas. Tout le quartier a été bloqué après une dénonciation anonyme.

Cela faisait 4 ou 5 jours que, selon des témoins, de petits trafiquants commençaient à dealer sous un proche. Ils avaient même tagué "coffee le porche" pour bien identifier le lieu.

Deux jeunes de 18 et 24 ans ont été interpellés en flagrance. Le plus âgé avait un couteau sur lui et de l'argent liquide, le plus jeune a tenté de dissimuler une clé dans sa chaussette. Les chiens des stups ont rapidement marqué un petit local à proximité, correspondant justement à cette clé. A l'intérieur les policiers ont trouvé un peu de cannabis et du matériel d'emballage.

Les deux jeunes sont toujours en garde à vue. La mairie a procédé aussitôt au nettoyage du gigantesque tag sous le porche.

Les chiens ont rapidement identifié le local - Police 34