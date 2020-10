Un collage en faveur de la PMA pour toutes les femmes avenue Robert Buron à Laval

Des militants pro-PMA pour toutes affichent leur soutien au projet de Loi bioéthique qui prévoit l'accès de toutes les femmes à la Procréation médicalement assistée. Un collage a été réalisé dans la nuit de vendredi à samedi avenue Robert Buron à Laval alors que les opposants au texte appellent à manifester partout en France.

Des manifestations sont prévues dans 60 villes ce samedi. Les organisateurs, le collectif d'associations Marchons Enfants, dont la Manif pour tous ainsi que l'association anti-IVG Alliance Vita et les associations familiales catholiques (AFC), demandent le retrait du projet de loi bioéthique et protestent contre "la PMA sans père" et la GPA.