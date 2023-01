Un collectif de citoyens distribue un avis de décès dans les commerces de Nîmes

Alors que les gilets jaunes appellent à nouveau à descendre dans la rue à Paris et dans plusieurs autres villes de France, la grogne va se manifester d'une façon un peu différente à Nîmes.

Un collectif de citoyens va distribuer des tracts dans les boutiques de l'écusson ce samedi après midi. L'affiche est intitulée : "Avis de décès". Un message clair pour symboliser la mort annoncée de très nombreux commerçants, artisans, ou petites et moyennes entreprises, étranglés par l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières.

Dans la lignée de la distribution de tracts de ce samedi, le collectif appelle à un rassemblement de soutien le lundi 23 janvier devant la préfecture du Gard à Nîmes.