Une association féministe accuse Gérald Darmanin de trafic d'influence et saisit la procureure de Lille

Le collectif Pourvoir Féministe saisit le parquet de Lille, elle accuse Gérald Darmanin de "trafic d'influence" et de "conflit d'intérêts", après la plainte d'une Tourquennoise en 2015. Une affaire distincte de la plainte pour viol dont fait l'objet le ministre et pour laquelle une enquête préliminaire pour "abus de faiblesse" avait été classée sans suite en 2018. Le collectif lance aussi une mobilisation sur internet pour interpeller la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Le collectif Pourvoir Féministe a donc envoyé un courrier recommandé à la Procureur de Lille pour deux nouveaux chefs d'accusation : "trafic d'influence" et "conflit d'intérêts". "Même si l'abus de faiblesse n'est pas reconnu, nous voulons que Gérald Darmanin soit poursuivi pour corruption, les faits que raconte cette Tourquennoise s'ils sont avérés relèvent bien de trafic d'influence, et peuvent être considéré comme de la corruption", argumente Anaïs Leleux, présidente de l'association et ancienne porte-parole du collectif Nous Toutes.

En parallèle, Pourvoir Féministe appelle les citoyens à saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique pour lui demander de statuer sur la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur alors qu'il est sous le coup d'une enquête pour viol.