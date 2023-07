Un collectif jugé pour diffamation contre le maire de Tarbes, la CGT appelle au rassemblement pour la liberté

Le maire de Tarbes est au tribunal ce mardi sur le banc des victimes. Gérard Trémège avait porté plainte en avril 2021 pour diffamation contre un collectif qui lui demandait des comptes sur l'affaire de prise illégale d'intérêts et de favoritisme qui le concerne. Ces prévenus sont : un avocat toulousain et deux opposants politiques, Myriam Mendez et José Navarro. Ils auraient dit, en substance sur les réseaux sociaux, que Gérard Trémège était au cœur d'un système mafieux et qu'il en était l'auteur, le coupable et l'instigateur.

La CGT a prévu un rassemblement à 13h ce mardi 18 juillet, juste avant le procès au tribunal de Tarbes. Didier Vergé, membre de la CGT finances 65 : "On considère qu'il faut soutenir notre camarade José Navarro qui est injustement accusé. La plainte porte sur son action lors de la campagne électorale et mentionne son appartenance à la CGT. On considère que c'est intolérable et ça vise essentiellement la liberté d'expression."

"La mobilisation n'est en aucun cas contre Gérard Trémège ni contre l'ensemble des mis en examen dans le dossier Ville de Tarbes pour des marchés dits truqués, précise Gilles Haurie de la CGT 65. C'est pour la liberté d'expression et pour soutenir ceux qui voulaient simplement avoir accès au dossier pour savoir ce qu'il contenait et à partir de là si des fautes étaient avérées, demander des compensations pour la collectivité et les contribuables tarbais." Gérard Trémège n'a pas souhaité faire de commentaire ni sur le rassemblement ni sur ce procès.