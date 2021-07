Un collectif propose un couvre-feu face à la violence dans les quartiers nord à Marseille

Un collectif qui dit stop. Face à la vague de violence qui frappe les quartiers nord de Marseille, le collectif "Trop Jeune pour Mourir" souhaite l'instauration d'un couvre-feu dès 21 heures. Il y a déjà eu dix homicides depuis le 25 juin, 17 depuis le début de l'année, dont le dernier en date ce dimanche après-midi, en pleine rue.

Hassen Hammou représente ce collectif. Il veut mettre un terme à une situation irrespirable dans les quartiers : "La population des quartiers vit dans la peur en permanence. Nous proposons un couvre-feu aménageable, qui permettrait d'alerter les plus jeunes et donner les consignes de bonnes pratiques."

Une mesure choc, pour alerter les habitants et les pouvoirs publics. Le collectif "Trop Jeune pour Mourir" souhaite être reçu par le préfet de région, Christophe Mirman, et demande plus de moyens policiers.