Un collectionneur de Louis d'or se fait voler 30.000 euros de pièces à Bourges

Un collectionneur de Louis d'or s'est fait cambrioler ce samedi 15 janvier à Bourges. Près de 30.000 euros de pièces et de bijoux lui ont été dérobés.

Un cambriolage qui coûte cher. Un passionné de monnaies anciennes s'est fait cambrioler ce samedi 15 janvier à Bourges. L'homme collectionnait notamment les Louis d'or et les bijoux à son domicile de la rue Louis Mallet.

Un ou plusieurs voleurs sont entrés par effraction chez lui et ne sont pas repartis les mains vides. Ils lui ont dérobé près de 30.000 euros de biens. Il faut dire que ces pièces d'or fabriquées entre 1640 et 1792 valent aujourd'hui plus de 290 euros. Une plainte a été déposée mais pour l'instant, la police de Bouges n'a pas encore retrouvé les coupables.