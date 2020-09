Un collège des Deux-Sèvres évacué après un feu de tracteur a proximité

Un tracteur attelé à une remorque de 10 tonnes de maïs a pris feu avenue du maréchal Juin à Moncoutant-sur-Sèvre ce jeudi matin vers 8h30. A cause des fumées et par précaution, le collège Jacques Prévert a été évacué. 320 élèves et 42 personnels mis en sécurité sur le parking derrière l'établissement pendant une demi-heure environ.

En ce milieu de matinée, tout est désormais rentré dans l'ordre.

La mairie de Montcoutant-sur-Sèvre est également intervenue pour prendre en charge la pollution, liée à l'écoulement de carburant de l'engin agricole.