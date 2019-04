Un collégien caudrésien jugé à Cambrai pour le meurtre d'une femme de 57 ans

Cambrai, France

Pendant six mois, il a gardé le silence, avant d'avouer le meurtre à des camarades de classe : le procès d'un jeune Caudrésien s'ouvre ce mercredi 17 avril au palais de justice de Cambrai. Aujourd'hui âgé de seize ans, il comparaît au tribunal pénal pour enfants, au cours d'une audience fermée au public.

Il est accusé d'avoir froidement tué d'un coup de couteau dans le dos une Caudrésienne en octobre 2017 sur un chemin de Beauvois-en-Cambrésis entre Caudry et Cambrai. Six mois après la découverte du corps, l'adolescent, âgé de quinze ans au moment des faits, se confie à ses camarades de classe : "Je vais avouer un meurtre", rapporte le procureur de la République de Douai, Frédéric Teillet. Il évoque "un coup de colère", suite à une dispute, la veille, avec son père.

La personnalité de l'adolescent au cœur du procès

Qu'est-ce qui a pu pousser ce jeune sans antécédent judiciaire à prendre un couteau et tuer, au hasard, une femme croisée sur un chemin forestier ? "La victime aurait pu être n'importe qui, cela aurait pu être vous ou moi" estime Maître Bleux, son avocate. Elle décrit une "personnalité atypique" : "Il a une vie chaotique, sa mère s'en va quand il y a une dizaine d'années, puis revient, mais a une relation particulière avec lui... L'enjeu, au vu de son jeune âge et de la gravité du geste, c'est d'obtenir une peine qui lui permet de réfléchir aux conséquences de son geste. Ce n'est pas un meurtrier-né !"

Le collégien a avoué l'assassinat mais maître Charles-Emmanuel Herbière l'avocat du fils et de la fille de la victime dénonce son manque d'empathie : "Les faits sont reconnus et même revendiqués. Pas un mot de regret, pas un mot d'excuse... Quand on lit les déclarations et les expertises psychiatriques, cela fait froid dans le dos : les experts disent que la récidive n'est pas à exclure. J'espère que le tribunal comprendra qu'il a face à lui quelqu'un potentiellement dangereux." Ses clients, dit-il "attendent depuis deux ans de comprendre".

Il encourt 20 ans de prison

Selon son avocate, l'adolescent est stressé : "il connait la gravité de ses actes, il sait qu'il va passer les prochaines années derrière les barreaux". Il encourt vingt ans de prison. Depuis sa mise en examen il y a un an, le 6 avril 2018, il est placé dans un établissement éducatif fermé. "L'équipe éducative qui le suit réalise un travail formidable" assure Maître Bleux.

Le procès s'ouvre ce mercredi à 9h. Il doit durer deux jours. Mais le procès peut être renvoyé puisqu'on ne sait pas si la mère, l'une des deux représentantes légales de l'adolescent, se présentera au tribunal.