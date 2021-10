Un collégien de 12 ans gravement blessé après avoir été percuté par un bus scolaire à Evian-les-Bains

L'accident s'est produit vers 7h45 ce lundi matin peu avant le début des cours au collège des rives du Léman à Évian-les-Bains.

Un enfant de 12 ans a été percuté par un bus scolaire sur le parking dans des circonstances encore floues que l'enquête menée par les policiers de Thonon devrait préciser dans les prochains jours après les auditions des élèves présents et du chauffeur de bus dont les tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs.

Selon les premiers témoignages et constatations, "l'enfant descendait du bus et était sur le passage piéton qui mène au collège quand il s'est retrouvé sous le bus. Pourquoi et comment? Tout cela est encore très flou. A-t-il glissé et est tombé sur le passage piéton au moment où le bus repartait, s'est-il penché pour ramasser quelque chose. Les auditions devraient nous en apprendree davantage même si les principaux témoins sont des enfants de 12 à 14 ans" rapporte la Commandante Nathalie Levilly du commissariat de Thonon-les-Bains. "

Le jeune garçon a été transporté dans un état grave sur l'hôpital cantonal de Genève.

Neuf élèves ayant assisté à la scène ont été pris en charge par une cellule médico-psychologique mise en place par l'éducation nationale.