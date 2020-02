Un collégien de 14 ans arrêté avec 2,3 kilos de cannabis et plus de 5.000 euros à Limoges

Belle prise pour la police municipale de Limoges. Ses agents ont arrêté un collégien de 14 ans ce jeudi dans le quartier de Beaubreuil. Il avait sur lui plus de 2 kilos de cannabis et plus de 5.000 euros en liquide.