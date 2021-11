Un collégien de Nîmes tente d'intimider sa professeure en évoquant Samuel Paty

Un adolescent de 14 ans scolarisé dans un collège dans un collège du Mas-de-Mingue à Nîmes a fait l'objet d'une mesure éducative. En début de semaine, tancé par sa professeure pour la bazar qu'il occasionne en cours, il lui a répondu à plusieurs reprises, "vous connaissez Samuel Paty ?". Des propos qui lui ont valu sont placement en garde à vue et son déferrement ce jeudi devant un magistrat pour mineur.

Un ado particulièrement agité

Il entraine ses camarades dans le charivari. Sa professeure d'arts plastiques lui demande de s'arrêter. Refus, note sur le carnet de correspondance. Avec une morgue infinie, l'ado la toise et lui adresse à plusieurs reprises, la terrible phrase. Convocation chez le directeur, demande d'excuse, refus. Le lendemain, l'enseignante porte plainte pour acte d'intimidation et l'ado est ensuite interpellé au domicile de ses parents. Au cours de sa garde à vue, il a reconnu les faits sans avoir eu "l'intention de menacer".

Une mesure éducative qui portera ses fruits ? Copier

Une radicalisation environnementale ?

Il n'est pas particulièrement connu pour radicalisation, "mais à quatorze ans", indique le procureur de Nîmes, on n'ignore rien du symbole qu'il a agité par pure provocation. Par cette mesure d'accompagnement éducatif, Erick Maurel entend signifier "son soutien à la communauté enseignante" et dans le cadre de la lutte contre les séparatismes marquer "fortement" la ligne à ne plus franchir. Il n'ira pas en prison, bien sûr, mais à quatorze ans, cet accompagnement éducatif fera-t-il sens dans cette jeune tête qui interpelle ?