Un collégien retrouvé sain et sauf trois heures après s'être perdu dans la garrigue

Grosse frayeur lors de cette sortie scolaire ce lundi ! Alors qu'il participait à une course d'orientation avec sa classe de sixième du collège Vincent Badie de Montarnaud (Hérault) en début d'après-midi, un adolescent porteur de trisomie 21 de 13 ans s'est désolidarisé de son groupe et s'est perdu. Immédiatement, le professeur et les autres élèves l'ont cherché, sans succès. Très vite, ils donnent l'alerte et un important dispositif est déployé pour le rechercher. 45 gendarmes, 3 pompiers et 12 membres de la Croix-Rouge sont mobilisés et le recherchent activement. Des personnes volontaires et des chasseurs se joignent également à la battue et de gros moyens techniques sont déployés. Un hélicoptère, des drones et un maitre chien sont également mobilisés.

Finalement, c'est trois heures plus tard que le collégien est retrouvé par un groupe de trois gendarmes de Saint-Georges-d'Orques dans la garrigue à 3 kilomètres de son lieu de disparition. Heureusement, il est sain et sauf et n'a que de légères égratignures. Une fin heureuse pour ce jeune homme, qui a eu droit à un retour au collège avec la sirène et les gyrophares...les gendarmes lui ont même offert l'écusson de la gendarmerie !