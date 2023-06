Un collège de Montpellier évacué après une alerte à la bombe

C'est par mail, reçu ce jeudi en fin de matinée, que la direction du collège du Jeu de Mail à Montpellier a été informée qu'une bombe avait été placée dans l'établissement. "Je vais tout faite péter" écrivait l'auteur, une menace prise très au séreux et donc, les 300 élèves et le personnel ont été immédiatement évacués.

Policiers et pompiers ont été envoyés sur place; quarter Saint-Eloi, et toutes les précautions ont été prises : périmètre de sécurité autour du collège et mise à l'abri dans une école primaire voisine où les enfants ont été regroupés dans un lieu sécurisé. la ligne 1 du tram a été interrompue dans les deux sens.

En milieu d'après-midi, les vérifications touchaient à leur fin et aucun engin explosif n'avait été trouvé.