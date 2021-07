Un commerçant du Grau-du-Roi en garde à vue après avoir brandi une arme

Un différend a tourné à l'aigre ce vendredi matin, entre deux commerçants du Grau-du-Roi (Gard). Dans le quartier du Boucanet, avenue du Mail, à 7h20, deux commerçants en désaccord depuis de nombreuses années s'expliquent dans la rue et l'un d'eux a une arme en main. Des témoins appellent alors la gendarmerie devant le risque de dérapage, et des renforts débarquent en nombre. Et si ce commerçant n'a pas fait usage de son arme et ne l'a pointée sur personne, il est quand même placé en garde à vue par les gendarmes.