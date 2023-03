Un commercial chinois condamné pour avoir dissimulé 100 000 dollars dans la boite à gants de sa voiture

Un commercial chinois de 50 ans, domicilié en Pologne, a été jugé par le tribunal judiciaire de Bayonne, ce mardi 14 mars 2023, pour des faits de blanchiment. L'homme a été arrêté par les douaniers d'Hendaye lors d'un contrôle au poste-frontière de Biriatou sur l'autoroute A63. Dans la boîte à gant de sa voiture, conduite par son épouse, les douaniers avaient découvert 100 000 dollars : dix liasses de cent billets de 100 dollars chacun. De l'argent qui n'a pas été déclaré : ni par lui, ni par la société dont il est le gérant. Le tribunal l'a reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 20 000 euros d'amende douanière et les sommes saisies par les douanes ont été confisquées.

Argent retiré du coffre

C'est l'épouse de Zhifang An qui conduit la puissante Volvo ce 31 juillet 2021. L'homme réside alors en Pologne où il est à la tête d'une société spécialisée dans le granit pour pierre tombale. A la barre, lors du procès, Il explique au tribunal avoir retiré la somme de 100 000 dollars du coffre de son entreprise pour démarcher des fournisseurs en Europe. Son périple d'un mois passe par l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Portugal et l'Espagne. C'est en arrivant à la frontière basque qu'il est arrêté. "J'ignorais qu'il y avait des procédures" va-t-il dire pour se défendre. La bonne foi donc et "l'absence d'élément intentionnel" va plaider son avocate. Me Qinglan Li va demander la relaxe.

Mystère sur l'origine des fonds

Sauf que dans cette affaire rien n'est très clair. Aucun rendez-vous n'a été pris avec les fournisseurs. Trois d'entre eux, contactés lors de l'enquête de police soulignent qu'aucun contrat n'a été signé. Il n'y a pas d'explication non plus sur la provenance précise des 100 000 dollars. La présidente du tribunal Emmanuelle Adoul a beau insister, il n'y a pas de réponse précise. "Un dossier surprenant" résume le procureur de la République de Bayonne. "On ne connaît pas la provenance des fonds qui se baladent dans toute l'Europe" insiste Jean-Claude Belot. Le ministère public demande un an de prison, 40 000 euros d'amende douanière et la confiscation des sommes saisies. Le tribunal a été plus clément.