Pas de permis moto et plus de permis voiture depuis 2007. Un commercial de Draguignan risque gros. Cet homme de 57 ans sera jugé en avril prochain devant le Tribunal correctionnel après son interpellation il y a une semaine par les gendarmes de la Brigade motorisée de Draguignan.

Un commercial de 57 ans a été interpellé par les gendarmes de la Brigade Motorisée de Draguignan. Depuis 2007, il conduit sans permis moto et sans permis voiture. L'homme avait pris la fuite lors d'un précédent contrôle le 29 décembre à La Motte.

Aucun de ses véhicules n'est assuré et il cumule 87 infractions non payées

Le commercial avait échappé à un premier contrôle le 29 décembre à La Motte. Un contrôle de vitesse mais le pilote d'une moto, un peu trop pressé refuse de s'arrêter quand les gendarmes lui font signe. L'homme va même accélérer et frôler un des militaires. Les gendarmes notent la plaque d'immatriculation de la KTM, se rendent au domicile du propriétaire, mais il est toujours absent. Dans leur fichier, ils se rendent compte que l'homme possède également plusieurs voitures. Ils enregistrent bien les modèles des véhicules et l'aperçoivent dans une des voitures le week-end dernier à Draguignan.

En fait, l'homme n'a jamais passé le permis moto, n'a plus de permis voiture depuis 2007, aucun de ses véhicules n'est assuré. Il affiche de faux documents et ce commercial a également des PV impayés, 87 infractions relevées dans toute la France par les radars automatiques. En attendant son procès en avril prochain, sa moto et sa voiture ont été confisquées et placées en fourrière administrative.