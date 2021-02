Un commissaire de police et un vice-procureur ont été surpris en train de déjeuner dans un restaurant ouvert illégalement à Carpentras. Les faits se seraient déroulés samedi 30 janvier. Ils ont été auditionnés. Le ministre de l'Intérieur demande la suspension du commissaire.

Un commissaire de police et un vice-procureur surpris dans un restaurant à Carpentras

Un commissaire avigonnais et un vice-procureur ont déjeuné dans un restaurant à Carpentras

Un vice-procureur de Carpentras et le commissaire de Carpentras ont été contrôlés samedi 30 janvier dans un restaurant. Membre du Conseil supérieur de la magistrature et délégué de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, le magistrat était en train de déjeuner avec le commissaire de police. Ils ont été entendus au commissariat d'Avignon et ont reconnu les faits. Le parquet de Nîmes devrait être saisi de l'enquête.

Gérald Darmanin a demandé la suspension du commissaire

Ce lundi matin, sur France Inter, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu’il avait demandé au directeur général de la police nationale "dès [dimanche] soir" de "suspendre et de retirer de son poste de commandement", un commissaire de police du sud de la France surpris "manifestement" dans un restaurant clandestin. "Pour être respecté, il faut être respectable", a-t-il justifié. Il y a "un devoir d'exemplarité de tous".

"Et par ailleurs, nous devons tous faire extrêmement attention. Ce n'est pas pour embêter les Français, c'est pour éviter le très dur confinement", a expliqué le ministre de l'Intérieur. 6.000 personnes ont été verbalisées ce week-end pour non-respect des règles du couvre-feu.