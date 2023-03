Un commissariat de Marseille visé en marge de la manifestation contre les violences policières

Dans la cité phocéenne, le défilé contre les violences policières dénoncées à Sainte-Soline autour des méga-bassines s'est majoritairement déroulé dans le calme autour de l'église des Réformés. On ne déplore pas d'incidents graves, mais ensuite, vers 21h30, les choses ont parfois dégénéré lors d'une manifestation non autorisée dans la Ville avec 4 à 600 personnes selon la police. De plus en plus de feux de poubelles et même pour la première fois un commissariat a été ciblé dans le 4e arrondissement de Marseille.

La préfète de police dénonce la haine de la police

Des tags haineux et des jets de projectiles ont visé le commissariat. Dès leur arrivée sur place, les policiers ont rapidement dispersés les fauteurs de trouble et au moins un d'entre eux a été interpellé. La préfète de police des Bouches-du-Rhône dénonce "la haine violente de la police". Selon Frédérique Camilléri,"chacun devrait condamner sans ambiguïté ces dégradations de biens publics injustifiables'.

18 feux de poubelles © Radio France - Julie Gasco

Vandalisme toujours plus important

Le vandalisme semble prendre de l'ampleur. Deux abribus ont été cassés, un distributeur de billets dégradé, et surtout 18 feux de poubelles, par exemple près de l'Hôtel de région, ou encore sur le parcours, des Réformés jusqu'au parc Longchamp. Des incendies toujours impressionnants, mais qui n'ont pas nécessité une intervention importante des marins-pompiers de Marseille.

Message anti-bassines sur un abribus © Radio France - Julie Gasco

Après le passage de la manifestation © Radio France - Julie Gasco