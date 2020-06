Un compteur Linky explose au domicile d'un couple d'avignonnais

Alors que le déploiement par Enedis des nouveaux compteurs dits intelligents arrive dans sa dernière phase en Vaucluse et que les associations d'opposants peinent à freiner la moindre installation, des explosions ou incendies relancent le débat.

L' entrée de la maison d'Alain Germon avec un mur et un pilier "qui venait d'être repeint" souligne t'il

Dans la nuit de dimanche à lundi dernier , quartier du Pont des Deux Eaux à Avignon , Alain Germon et son épouse ont été réveillés brutalement par une forte détonation : leur compteur Linky venait d'exploser privant même au passage tout le lotissement d'électricité. "Réveillé vers 4 heures du matin par des détonations j'ai ouvert ma porte et j'ai vu neuf voisins qui étaient déjà là et qui avaient appelé les pompiers. Il y a avait des flammes de trois mètres de haut m'a dit une voisine. Les pompiers craignaient que cela se propage aux maisons. ils sont restés longtemps.

Enedis m'a installé un système provisoire. Ils ont été très bien je dois dire. Seulement moi et ma femme nous ne sommes pas tranquilles avec ce système et il y a des câbles sur le trottoir. On aimerait qu'on nous réinstalle rapidement un nouveau compteur. Ce sera bien évidemment un Linky. Les voisins depuis cette explosion ne sont pas rassurés avec leurs Linky."

Des incidents très isolés avec des causes multiples pour Enedis

Le compteur d'Alain Germon n'est pas récent : il avait pourtant été installé il y a trois ans de cela. En moins de deux semaines trois autres compteurs Linky ont explosé dans les Bouches du Rhône, le Gard et l'Isère .

Le directeur d'Enedis Vaucluse tient à rassurer les abonnés : "25 millions de compteurs Linky ont déjà été installés en France. Ces événements sont rarissimes et pour le cas d'Avignon cet incendie ne peut être lié qu'à l'orage violent qui revissait cette nuit là sur l'agglomération . Les relevés de ce compteur n'ont fait état d'aucune surtension depuis un an d'ailleurs. Les rares causes d'explosions ou d'incendies sont d'ailleurs multiples" précise Patrice Perrot, qui mentionne par exemple la présence d'une couleuvre dans le compteur qui a explosé à Roquevaire dans les Bouches du Rhône la semaine dernière.

220 000 compteurs Linky ont déjà été placés en Vaucluse soit les deux tiers des foyers vauclusiens à changer.

Un branchement provisoire est en place en attendant un nouveau compteur dont la pose est prévue la semaine prochaine © Radio France - JM Le Ray