VIDEO : un concert de Jul à Paris vire à l'affrontement entre fans de l'OM et du PSG

Paris, France

Plusieurs incidents ont gâché ce mercredi soir le show du rappeur marseillais Jul à Paris. Avant le début du concert, un groupe d'une vingtaine de personnes, parfois cagoulées ont forcé l'entrée de l’AccorHotels Arena. Avec un mégaphone et des fumigènes, ces jeunes ont investi la fosse. Après l'arrivée de l'artiste sur la scène, une banderole « Marseille not welcome » (Marseille n'est pas la bienvenue) a été déployéeau premier rang des gradins. Des fumigènes ont également été allumés.

Des bagarres après le concert

Les premiers affrontement ont eu lieu après le concert à la sortie et à proximité de la station de métro. Des témoins racontent que des supporters du PSG ont frappé ceux de l'OM. La police a du intervenir pour mettre fin à ces rixes. Il n'y a pas eu d'interpellations. Selon le journal Aujourd'hui en France, "les victimes de la bagarre à l'extérieur sont des supporters marseillais, venus des Bouches-du-Rhône, mais pas de Marseille même."