Un concours d'architecte pour la future cité judiciaire de Perpignan

C'est la toute première étape d'un chantier chantier au long cours. Après des années d'attentes et de tergiversations, le projet de nouvelle cité judicaire à Perpignan entre désormais dans une phase plus concrète. L'Agence publique pour l'immobilier de la justice a en effet lancé en fin d'année dernière un concours d'architecte a confirmé ce lundi Pierre Viard, le président du tribunal de grande instance. Par ailleurs, "des négociations et des explications sont en cours avec Perpignan Méditerranée Métropole pour déterminer quand et comment commencer le chantier". Celui-ci s'annonce d'envergure pour rassembler sur la dalle Arago un tribunal judicaire aujourd'hui éclaté sur cinq sites différents.

Le projet prévoit à la fois la rénovation de l'actuel palais de justice et la construction d'une extension à l'emplacement de l'actuel parking Arago. Des études vont donc devoir être menées pour choisir où reloger une partie des services le temps des travaux. La nouvelle cité judiciaire n'ouvrira pas ses portes avant plusieurs années. Les plus optimistes évoquent l'horizon 2026... Les autres regardent plutôt vers 2030.