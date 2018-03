Toulon, France

36.000 mètres carrés de bord de mer à exploiter : le projet " De Mayol à Pipady : un concours pour l'avenir de la rade" sera bien lancé dans les mois qui viennent. Il mettra en concurrence les architectes et urbanistes du monde entier pour redessiner le rade, qui s'étend sur Toulon, La Seyne, et Saint-Mandrier.

Mercredi, un "comité de pilotage" s'est réuni à l'Hôtel de la Métropole TPM. Présidé par Hubert Falco, le groupe devra penser le cahier des charges du projet de réaménagement. Derrière le maire de Toulon, des élus, des représentants de la Défense nationale et de la direction du port, qui précise vouloir terminer les travaux en 2022.

Pour le moment, il n'y a que peu de certitudes sur le futur visage de la Rade de Toulon. "Ce qui est sûr, c'est que le port de croisière sera au cœur du projet. Il devra être respectueux à la fois de l'air et des eaux" nuance Hubert Falco.

L'imagination va bon train dans la tête des toulonnais. Un aménagement très attendu est la destruction du mur qui cachait la mer depuis de longues années. Patricia habite le quartier depuis neuf ans : "La vue va être très belle. Je vois déjà des petits restaurants et des promenades. Je n'en pouvais plus de me promener entre deux murs."

Le projet retenu par le comité sera dévoilé en 2019.