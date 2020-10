Un condamné fou de rage tente de se jeter sur les magistrats au palais de justice de Besançon

Un condamné a tenté de se jeter sur les magistrats qui venaient de le juger ce lundi lors d'une audience correctionnelle au palais de justice de Besançon. La scène s'est produite à l'énoncé de la peine : deux ans de prison pour harcèlement sur son ex compagne. A peine le jugement prononcé, l'homme de 42 ans est entré dans une rage folle. Il a essayé de se jeter sur les magistrats, et il y est presque arrivé, réussissant à attraper les dossiers sur leur bureau et à tout faire tomber à terre.

Il arrache le pupitre de la salle d'audience

Deux surveillants de l'administration pénitentiaire ont immédiatement tenté de le maîtriser, mais le prévenu s'est violemment débattu, à tel point qu'il a arraché et détruit totalement le pupitre de la salle d’audience, tout en hurlant de rage. L'homme était dans un tel état de fureur que les agents de l'administration pénitentiaire ont eu du mal à avoir le dessus, mais dans le public se trouvaient trois gendarmes du PSIG, le peloton de sécurisation et d’intervention de la gendarmerie. Ils étaient justement là parce qu'ils avaient porté plainte contre cet homme pour des insultes lors de sa garde à vue.

Six personnes pour maîtriser le prévenu

Les militaires se sont précipités en renfort, sautant sur le prévenu et l'immobilisant à plat ventre, alors que les juges quittaient rapidement la salle et que la procureure faisait évacuer la salle d'audience. Il aura fallu six personnes pour maîtriser le forcené, qui a été transféré dans la foulée à la maison d’arrêt de Besançon. Apres 20 minutes d’interruption, les audiences ont pu reprendre, le temps de changer de salle.

Le prévenu, lui, est bien condamné à deux ans de prison ferme, il devra aussi verser 1000 euros de dommages et intérêts à son ex-compagne, et 500 euros à chacun des trois gendarmes. Il a aussi interdiction de se rendre dans le Doubs pendant cinq ans. Et nul doute qu'il devra à nouveau comparaître devant le tribunal pour répondre de son comportement de ce lundi.