Un conducteur alcoolisé a percuté la borne de la rue du Port au Mans

Les dégâts, bien visibles, ont intrigués les passants dans la rue du Port au Mans ce samedi 22 octobre, près de la place de la République. Vers 4h du matin, un conducteur d'une quarantaine d'années a percuté la borne escamotable qui en bloque l'accès pour les véhicules non autorisés. Alcoolisé, il ne l'avait tout simplement pas vue.

Il n'a pas été blessé, l'accident était plus impressionnant que dangereux selon la police. Mais les forces de l'ordre précisent : dans cette rue fréquentée la nuit, il aurait suffit d'une embardée sur le trottoir pour un bilan bien plus dramatique. La borne en elle même n'étant plus fonctionnelle, même les véhicules autorisés doivent pour le moment changer d'itinéraire pour se rendre dans la rue du Port.