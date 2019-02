Un conducteur alcoolisé et sans permis soupçonné cette nuit à Alès de tentative d'homicide sur deux policiers municipaux

Un homme alcoolisé et sans permis a été placé ce mardi en garde à vue dans les locaux du commissariat d'Alès. Cette nuit à l"issue d'une course poursuite il a foncé délibérèment sur deux policiers municipaux qui s'interposaient. Des faits qui ont été qualifiés de tentative d'homicide par le parquet.

Alès, France

L'homme, fortement alcoolisé, sans permis, est repéré sur les caméras de vidéo-protection en train de frapper à coups de pieds et de poings sa compagne. Prévenue, la police nationale se rend sur place. L'individu grimpe dans sa voiture et prend la fuite. Course poursuite au cœur de la nuit, à laquelle se joint la police municipale. Sa voiture, avec à son bord deux hommes, est percutée sciemment par le mis en cause.

"Il aurait pu avoir les deux jambes cisaillées".

Un des deux policiers municipaux en s'extirpant du véhicule se blesse au genou. Le conducteur a lui tout juste le temps de sauter sur le capot. A la vue de l'état du véhicule après le choc, il aurait eu probablement les deux jambes cisaillées. L'homme est toujours en garde à vue et le parquet a retenu la tentative d'homicide.