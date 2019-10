Un conducteur d'autocar agressé à Montpellier

Montpellier, Bédarieux France

L'autocar était stationné au terminus "Mosson", à Montpellier, et le conducteur était en train de nettoyer l'intérieur. C'est alors qu'un jeune s'est mis dans l'idée de rayer les vitres du véhicule avec, semble-t-il, une barre de fer. Ni une ni deux, le conducteur, âgé de 31 ans, sort pour lui demander des explications et le jeune s'est alors retourné contre lui.

Il a été violemment poussé au sol et une fois à terre, il a été rué de coups. Il a fallu l'intervention d'un collègue pour mettre fin à l’agression. Le jeune a pris la fuite à bord du tramway. Le conducteur a été emmené à l’hôpital par les pompiers, il souffre de plusieurs ecchymoses au visage et un peu partout sur le corps. Une plainte a été déposée ce lundi matin à la gendarmerie de Bédarieux puisqu'il est employé par la société Bernard Pons et fils dont le siège se situe dans cette commune.