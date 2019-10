Une course poursuite avec la police se termine mal à Echirolles. Dans la nuit de dimanche à lundi, une voiture a fait une sortie de route, sur la bretelle d'accès à la rocade sud. le conducteur n'a que 15 ans, sa passagère de 17 ans est grièvement blessée.

Un conducteur de 15 ans tente d'échapper à la police et perd le contrôle de sa voiture

Échirolles, France

Ils tentaient d'échapper à la police, mais leur voiture a fini sur le bas-coté. Dans la nuit de dimanche à lundi sur la rocade sud de Grenoble, vers 2h30, une voiture a fait une sortie de route, au niveau de la bretelle d'accès à la rocade sud du carrefour du Rondeau. A son bord, deux personnes : un adolescent de 15 ans qui tenait le volant et qui a été légèrement blessé, et sa passagère de 17 ans, plus gravement touchée. Elle a du être transportée par les pompiers au CHU de Grenoble en "urgence absolue."

