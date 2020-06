Un conducteur de 19 ans en garde à vue après une collision avec un scooter à Vedène

Après une course poursuite entre deux bandes de jeunes, une voiture a renversé un scooter dans le centre de Vedène hier, samedi 6 juin. Les deux passagers du deux roues, légèrement blessés, sont hospitalisés à Cavaillon. L'automobiliste lui est sorti de garde à vue ce matin.

Un jeune homme de 19 ans a été interpellé et placé en garde à vue samedi 6 juin, après une collision entre une voiture et un scooter à Vedène. Les faits se sont produits un peu après 21 heures 30, avenue Alphonse Daudet, après une altercation entre deux bandes de jeunes originaires de la commune et des alentours.

Une course poursuite en plein centre-ville

Les raisons de cette querelle demeurent inconnues pour le moment. D'après les gendarmes, deux scooters se sont lancés à la poursuite d'une voiture en plein centre-ville. Finalement l'un des deux roues a été renversé par le véhicule. Le pilote et le passager du scooter, âgés de 19 et 20 ans ont été blessés puis transportés à l'hôpital de Cavaillon. Selon les dernières informations, ils ne sont pas encore sortis à cette heure.

Le conducteur quant à lui, en garde à vue cette nuit, a été auditionné avant d'être libéré ce matin. Une enquête est ouverte pour savoir si le mis cause a volontairement percuté le scooter ou pas.