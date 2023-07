Un conducteur de 19 ans perd la vie en percutant un poids lourd dans le Tarn

Un conducteur de 19 ans est mort dans un accident de la route ce vendredi aux alentours de 13h30 dans le Tarn sur la RN126 à hauteur de la commune de Villeneuve-les-Lavaur.

Percuté par deux poids lourds

Il s'est déporté sur la file de gauche, un premier poids lourd l'a percuté, puis un second. La conductrice qui le suivait s'est déportée sur le côté pour éviter le suraccident. Elle a terminé sa course dans un fossé et n'est que légèrement blessée.

Les deux chauffeurs de poids lourds sont indemnes.

Une autopsie doit être pratiquée sur le conducteur décédé afin de réaliser des analyses toxicologiques.