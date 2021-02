Un conducteur de 60 ans décède dans un choc frontal à Lohéac, près de Guipry-Messac

On ne connait pas les causes du choc mortel entre deux voitures, samedi 6 février à Lohéac (Ille-et-Vilaine), au nord de Guipry-Messac et de Pipriac. Un homme de 60 ans est décédé sur la D177 au niveau du lieu dit Le Pont Robert.

L'accident a eu lieu à 18 heures. Le conducteur de 60 ans est mort sur place. En face, un jeune de 25 ans a été pris en charge et a été transporté au CHU Pontchaillou de Rennes. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il n'y avait pas d'autre passager dans les deux voitures.