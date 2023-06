Un conducteur de 93 ans meurt dans un accident en Dordogne

L'homme de 93 ans, habitant de Lisle selon les gendarmes, aurait fait un malaise cardiaque au volant de sa voiture, estiment les pompiers. Il a percuté des arbres route du Pont d'Ambon, au lieu-dit La Rochette, vers 11 heures ce lundi. Le SMUR n'a pas réussi à le réanimer.

Près du chemin des Garennes, selon la 2e adjointe de la commune, à l'entrée du château de La Rochette, le conducteur a percuté un premier arbre, puis un second, environ trois mètres plus loin. Suzy Heselton décrit une voiture très abîmée à l'avant, notamment le pare-brise et le moteur.

Plusieurs pompiers sur place

Les pompiers des casernes de Périgueux, Ribérac et Brantôme, sont rapidement intervenus sur place. Ils n'ont pas réussi à le réanimer.