Un conducteur de bus agressé devant le Médipôle Savoie à Challes-les-Eaux

L'incident s'est produit ce samedi 24 juillet au matin vers 5 heures du matin, arrêt Médipôle Savoie à Challes-les-Eaux. Un conducteur de bus se fait frapper à plusieurs reprises par un individu, "sans raison" selon la CGT transports urbains de Chambéry. Les causes et les circonstances de l'agression ne sont pour l'instant pas connues. On ne connaît pas non plus l'âge de l'agresseur, ni celui de la victime.

Transporté à l'hôpital

Toujours selon la CGT, l'agresseur en question aurait profité d'un espace entre le portillon et le pare-brise du véhicule pour s'introduire et agresser physiquement le chauffeur, malgré la vitre anti-agression mise en place.

Le chauffeur, qui fait partie du réseau Synchro Bus, a pu lancer l'alarme et appeler les secours. Une fois sur place, les forces de l'ordre interpellent directement l'agresseur. La victime, elle, souffre de plusieurs blessures.