Courlay, France

Un jeune homme de 17 ans est entre la vie et la mort après un accident à Courlay, dans le nord des Deux-Sèvres, ce mercredi après-midi. Sa moto a percuté un minibus, vers 14h30, sur la route de Montcoutant, la départementale 150. Cet habitant de Courlay a été transporté par hélicoptère au CHU de Poitiers.

L'accident s'est produit dans un virage. D'après les premiers éléments, il pourrait s'agir d'une perte de contrôle du motard qui a percuté l'avant-gauche du minibus arrivant en face.

"C'est une route relativement dangereuse avec beaucoup de virages", décrit Gilles Gobin, adjoint au maire de Courlay qui s'est rendu sur place. "On peut rouler à 80 km/h mais où ce serait plus raisonnable de rouler à 65 ou 70 km/h. Après, le temps aujourd'hui était bien. C'est difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé". L'enquête devra le déterminer.

Pas de blessé dans le minibus

Dans le minibus, les occupants sont sains et saufs. Huit enfants d'un centre de loisirs âgés de 6 à 10 ans et la conductrice, âgée elle de 51 ans. Ils venaient de Pescalis et se rendaient au musée de la Tour Nivelle à Courlay. "Les enfants n'ont pas semblé trop choqués. Le centre de loisirs a envoyé des voitures pour les récupérer et les ramener", explique Gilles Gobin.