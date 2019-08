Un mécanicien, un chauffeur et un passager de la Transvap brûlés par la vapeur de leur locomotive

Un incident mécanique survenu dans la locomotive de la Transvap, à Bonnétable, a gravement blessé un conducteur et un passager, dimanche 4 août, vers 17h20. Le deuxième conducteur a été légèrement touché.

Des pompiers de Bonnétable, Beaufay et Saint-Côme-en-Vairais ont été dépêchés sur les lieux de l'accident.

Bonnétable, France

Un chauffeur et un passager de la Transvap ont été gravement brûlés par la vapeur rejetée par la locomotive. L'accident a eu lieu à Bonnétable, vers 17h20, ce dimanche. Il serait dû à "une défaillance mécanique", selon les gendarmes. Le passager touché voyageait dans la locomotive pour apprendre à la conduire. Le troisième blessé copilotait la locomotive.

Deux frères cheminots professionnels

Le chauffeur et le mécanicien sont deux frères d'une trentaine d'année. Yohan et Nicolas Rossignol sont des membres actifs de la Transvap. Ils travaillent comme cheminots. Tous deux sont "passionnés par les trains à vapeur depuis qu'ils sont tout petits", explique le président de l'association, Michel Louet. Pour Yves Bastin, l'ancien président, ce sont "les deux conducteurs les plus chevronnés".

"Ils ont dû faire tout ce qu'il fallait faire."

Nicolas a été transporté à l'hôpital de Tours, le passager vers celui du Mans. Tous deux dans des services de grands brûlés. Ils auraient été touchés "au torse, aux bras et aux jambes", selon Michel Louet, arrivé au moment de leur prise en charge par les pompiers. Yohan, moins atteint, a été véhiculé vers l'hôpital du Mans. Trois véhicules de secours des pompiers de Bonnétable, Beaufay et Saint-Côme-en-Vairais sont intervenus sur les lieux de l'accident. Les gendarmes étaient également présents. C'est le "premier accident de ce type dans la région", précise la gendarmerie.

Trafic interrompu, les voyageurs évacués

La circulation de la Transvap a donc été coupée. La centaine de voyageurs a été rapatriée par d'autres membres de l'association, via leur autorail, jusqu'à Beillé.