Le conducteur avait refusé de se soumettre à un contrôle de police et avait pris la fuite. C'est en évitant la famille qu'il a chuté et qu'il a été interpellé par la police.

Un conducteur de moto-cross placé en garde-à-vue après avoir manqué de renverser un père et son enfant

Le conducteur d'une moto-cross a été interpellé et placé en garde à vue après avoir manqué de renverser un père et son enfant en faisant un rodéo urbain dimanche soir à Mantes-la-Ville, dans les Yvelines, a appris franceinfo de source policière.

Vers 19h, les policiers ont voulu contrôler une moto qui faisait un rodéo urbain mais celle-ci à refuser de se soumettre au contrôle et a pris la fuite. Plus tard, la police le retrouve et constate qu'il est à deux doigts de renverser une famille, il l'évite, mais finit par chuter. Une fois au sol, les policiers en profitent pour l'interpeller.