Un conducteur de scooter entre la vie et la mort après un accident en Dordogne

Un Périgourdin de 73 ans est plongé dans le coma ce vendredi soir après un grave accident de la route, à Saint-Méard-de-Gurson, dans le Bergeracois en Dordogne. Un conductrice de 78 ans, elle aussi originaire de Dordogne, l'a doublé ce vendredi midi, au volant de sa voiture, elle s'est rabattu et la victime est tombée. On ne sait pas encore exactement ce qu'il s'est produit. L'enquête de gendarmerie devra le déterminer mais les gendarmes ont d'ores et déjà déterminé que pour dépasser le scooter, la voiture a franchi une ligne blanche.

Inconscient quand il a été pris en charge par les secours

La victime de 73 ans a été transporté en ambulances à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Selon la gendarmerie, son pronostic vital était engagé quand il a été pris en charge par les secours. Il était inconscient. Ce vendredi soir, la victime, qui réside en Dordogne, est toujours dans le coma.