Un conducteur du tramway comparaît devant le tribunal correctionnel de Nice lundi. Il va être entendu pour le décès accidentel d'un passager survenu le 11 avril 2015. Le conducteur aurait freiné brutalement et le passager âgé de 76 ans a fait une chute fatale dans la rame.

Nice, France

Ce jour là, le conducteur du tramway aurait eu un moment d'égarement à cause d'une voiture arrêtée au milieu d'une voie entre les arrêts Saint Jean d'Angély et Saint Roch. A ce moment là il oublie de réarmer le système de freinage, un geste qui doit être fait régulièrement. Le freinage d'urgence se déclenche alors. Brutalement peut-être, trop violemment c'est sûr pour la CGT Régie Ligne d'Azur qui s'est constituée partie civile pour défendre le conducteur dans cette affaire. Dans la rame, un passager âgé de 76 ans tombe, sa tête heurte un poteau et le coup lui est fatal.

Devant le tribunal, l'avocate du syndicat, Maître Céline Alinot va demander à ce que la responsabilité du constructeur soit prouvée. Selon elle c'est le constructeur Alstom qui doit revoir son système de freinage dans les tramways niçois. L'avocate va demander un supplément d'information devant le tribunal.