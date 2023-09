Un conducteur de transports scolaires contrôlé positif aux stupéfiants en gare routière de Pont-à-Mousson

L'opération de contrôle avait été décidée au niveau de la zone Est ce mardi. En Meurthe-et-Moselle, c'est en gare routière de Pont-à-Mousson que 7 policiers accompagnés de deux fonctionnaires de la DREAL ont contrôlé vers 7h30 les bus scolaires et les transports en commun de la ville. Bien leur en a pris car l'un des conducteurs d'un bus transportant des élèves a été dépisté positif au cannabis. L'homme âgé de 56 ans a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue. Son permis a été suspendu pendant un an. Il est convoqué devant le tribunal en février pour consommation de stupéfiants et mis en danger de la vie d'autrui.

Plusieurs infractions relevées

Au total, l'opération a permis de contrôler dix bus. Un procès verbal a été dressé pour pneus lisses. Les agents de la DREAL ont relevé trois infractions liées à des conventions périmées et un chronotachygraphe hors d'usage.