Un conducteur de trottinette électrique meurt percuté par une moto sur l'autoroute A86

Elles sont interdites sur l'autoroute et pourtant : un conducteur de trottinette est mort vendredi 9 août au soir alors qu'il roulait sur l'A86, dans les Yvelines. Le motard qui l'a percuté par l'arrière a été gravement blessé.

Vélizy-Villacoublay, France

On ne sait toujours pas pour quelle raison cet homme de 30 ans a pris sa trottinette électrique direction l'autoroute, ce vendredi 9 août au soir. Un risque inconsidéré d'autant plus qu'il roulait sans casque et de nuit.

Ce conducteur se trouvait sur la voie gauche de l'A86 dans le sens Paris-Province lorsqu'il a été percuté par l'arrière par une moto, vers 23h40, au niveau de Vélizy-Villacoublay (Yvelines), a-t-on appris auprès des policiers et pompiers, confirmant une information du Parisien. En arrêt cardio-respiratoire, il n'a pu être réanimé par les secours, et est décédé peu de temps après.

Le motard de 46 ans a lui été évacué en état d'urgence absolue vers l'hôpital Georges-Pompidou (XVe arrondissement de Paris). Il souffre de multiples fractures, au dos, au ventre, aux bras et aux jambes. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances exactes de l'accident.

Les accidents de trottinettes électriques se multiplient

Le code de la route interdit la circulation des trottinettes électriques sur l'autoroute. Pourtant, en début d'année 2019, un conducteur de trottinette avait été filmé sur cette même A86, en Seine-Saint-Denis, en train de rouler à 85 km/h.

Depuis l'arrivée des trottinettes en libre-service et même si aucun décompte officiel n'existe, les accidents impliquant le deux-roues électrique ne cessent de se produire. En juin dernier, un jeune homme de 25 ans était mort à Paris, dans le XVIIIe arrondissement, après la collision de sa trottinette avec une camionnette.

Et en avril, c'est un piéton octogénaire qui avait également trouvé la mort, à la suite d'un choc par une trottinette à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).