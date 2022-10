Un conducteur ébloui par le soleil percute un piéton en Dordogne

Une voiture a percuté un piéton ce mardi matin à Bouniagues, entre Bergerac et Plaisance en Dordogne. L'homme de 42 ans a été touché par le rétroviseur de la voiture, il est légèrement blessé à l'épaule et il a été transporté sur l'hôpital de Bergerac pour réaliser une radio de contrôle. D'après les gendarmes, le conducteur de la voiture a expliqué avoir été ébloui par le soleil et n'avoir pas vu le piéton.

