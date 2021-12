Un conducteur en fuite après un grave accident sur l'A10 près de Bordeaux

Un conducteur a pris la fuite hier soir après avoir percuté avec sa voiture un autre véhicule. L'accident a eu lieu sur l'autoroute A 10 à hauteur de Saint-Vincent-de-Paul. Une fillette de 9 ans et deux femmes sont hospitalisées dans un état grave.

Les policiers recherchent activement le conducteur impliqué dans un accident grave hier soir sur l'autoroute A10. Deux voitures se sont percutées peu avant 23 heures à hauteur de Saint-Vincent-de-Paul. Dans l'un des véhicules se trouvaient 5 personnes, 2 femmes à l'avant et 3 enfants de 4, 7 et 9 ans à l'arrière. La fillette de 9 ans a été conduite à l'hôpital dans un état très grave selon les pompiers. Les 2 femmes ont également été hospitalisées pour des blessures graves. Le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans cet accident a pris la fuite et n'a toujours pas été localisé à l'heure actuelle.