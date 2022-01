Un conducteur fait une chute de 10 mètres dans un ravin à Arnayon

Le chauffeur d'un utilitaire est tombé en contrebas de la route ce lundi matin entre Arnayon et Cornillon-sur-l'Oule dans l'arrière-pays drômois. Blessé au dos, il a dû être pris en charge par deux pompiers du secours en montagne et hélitreuillé.

Mauvaise chute pour un homme de 60 ans au volant d'un utilitaire ce lundi matin un peu avant 10 heures. Il a fait une sortie de route et il a fini sa course au milieu des arbres dans un ravin profond d'une dizaine de mètres. L'homme souffrait d'importantes douleurs au dos. Deux pompiers spécialistes du secours en montagne sont intervenus et c'est le Choucas 04, l'hélicoptère de la gendarmerie de Digne, qui a hélitreuillé le blessé jusqu'à la base de loisirs du Pas de l'Oule. A partir de là, il a pu être évacué par la route sur l'hôpital de Montélimar.